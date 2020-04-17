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Волонтеры в Еврейской автономной области начали раздавать бесплатные маски и перчатки, первыми их получили жители Октябрьского района, где введен карантин из-за COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Всего в область придёт 120 тысяч масок и столько же перчаток. Большая часть ещё в пути, но первая партия уже прибыла. По указанию врио главы региона Ростислава Гольдштейна средства защиты в первую очередь доставили в Октябрьский район, где сохраняется неблагоприятная эпидемическая обстановка. В селе Амурзет и других селах района волонтеры раздали 3 тысячи масок и тысячу пар перчаток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в пятницу бесплатные маски и перчатки будут раздавать в Биробиджане — их получат водители и кондукторы автобусов. В других населенных пунктах области также будут раздавать средства индивидуальной защиты, как только они прибудут в регион.

В ЕАО зарегистрировано 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией, четверо вылечились. На карантин закрыты Октябрьский район, поселок Бира, две колонии УФСИН и несколько подъездов жилых домов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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