Отмена хаджа из-за эпидемии коронавируса, а также ограничение количества людей на общих молитвах в мечетях – это жертва верующих ради жизни и безопасности общества, заявил в пятницу первый зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов.

В пятницу он возглавил праздничное богослужение в Соборной мечети Москвы — текст его проповеди размещен на сайте ДУМ РФ.

Мусульмане 31 июля отмечают главный праздник в исламе — Курбан-байрам (по-тюркски), или праздник жертвоприношения, который знаменует окончание хаджа, паломничества к главным мусульманским святыням в Мекке (Саудовская Аравия). В этом году власти королевства закрыли границы для паломников из-за эпидемии коронавируса. Вместо обычных 2,5 миллионов обряд в Мекке совершат 10 тысяч человек. В Москве и Московской области праздничные богослужениия прошли без прихожан.

«Наверняка среди нас есть те, кто намеревался в эти дни совершить хадж. Но, возможно впервые в истории, этому не суждено было случиться из-за пандемии коронавируса. И наша праздничная молитва в мечети сегодня совершается малым числом, в сравнении с тем, какое количество молящихся она собирала в прошлые годы. Это наша жертва как верующих людей во имя безопасности общества, во имя сохранения жизней. Это наше испытание, которое мы проходим, беря в пример богопочитание и терпеливость Ибрахима, с тем же упованием на милость Творца», — сказал Мухетдинов.

Хадж является одним из пяти столпов, на которых основывается ислам. Паломничество к святым местам в Мекке предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Традиционно хадж совершают во время месяца зуль-хиджа («месяца паломничества»), который в 2020 году начался 21 июля. В связи с тем, что мусульманский календарь является лунным, время совершения хаджа ежегодно меняется. Малое паломничество (умра) мусульманин может совершить в любое время года.

Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски), который знаменует окончание хаджа, отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 31 июля. На Курбан-байрам мусульмане традиционно совершают забой жертвенного животного, в память о жертвоприношении, которое, как сказано в священных писаниях, совершил в свое время Ибрахим (Авраам). По преданию, ему Господь вначале предписал принести в жертву своего сына, и когда он уже был готов исполнить повеленное, вместо этого был дан наказ принести в жертву животное.