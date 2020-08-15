В Дубае принц Хамдан ибн Мохаммед аль-Мактум приютил на капоте автомобиля птицу, сообщает NDTV.
View this post on Instagram
Шейх известен своей любовью к животным, он активный защитник окружающей среды. Хамдан снял умиротворенную пару птиц и выложил у себя в соцсетях. Видео было просмотрено более двух миллионов раз.
Сообщается, что принц строго запретил кому-либо приближаться к автомобилю и тревожить пернатых. Территорию обнесли заградительной лентой. Сам шейх снималвидео птиц с небольшого расстояния.
Неизвестно, к какому виду относятся птицы, но они явно ценят комфортные условия, пишет издание. В качестве нового жилья они избрали внедорожник Mercedes-AMG, который разгоняется до ста километров в час менее, чем за шесть секунд.