Два штата США, Аризона и Флорида, вновь зарегистрировали рекордное количество случае заражения новым коронавирусом, следует из официальных данных властей штатов.

Согласно данным департамента здравоохранения Флориды, за последние сутки в штате было зарегистрировано 3207 заражений, что почти на 500 выше, чем предыдущий рекорд, установленный в этот вторник. Всего же количество случаев в штате превысило 85 тысяч.

В штате Аризона в четверг сообщили, что за последние 24 часа были зарегистрированы 2519 случаев, что также является рекордом для штата. Всего в штате, по последним данным, более 43,4 тысячи заразившихся.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.