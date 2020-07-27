Крупные учения с привлечением более 4 тысяч военнослужащих Восточного военного округа стартовали в понедельник в двух регионах Дальнего Востока, сообщает пресс-служба округа.

«Два мотострелковых соединения ВВО подняты по учебной тревоге в ходе стартовавшего крупного двустороннего учения на территории Амурской области и Еврейской автономной области. В учении задействовано более 4 тысяч военнослужащих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения и штабы выдвинулись на полигоны, где пройдут маневры. Две крупные войсковые группировки будут противостоять друг другу в единой тактической обстановке. Учения продлятся более одной недели. Колонны военнослужащих и техники отработают скрытное перемещение в сложной тактической обстановке. Для маневров используются основные и рокадные дороги, прикрытие войск осуществляется средствами войсковой ПВО.

Сообщается, что в учениях задействовано около 800 единиц техники, в том числе недавно поступившие современные танки Т-80БВ, самоходные артиллерийские установки Мста-С и «Акация», модернизированные реактивные системы залпового огня «Град». На всех этапах учений будут применяться беспилотники.