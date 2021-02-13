Коронавирус — не самое страшное, что может с нами произойти.

Почти год назад ВОЗ объявила пандемию коронавируса, и с тех пор все очень изменилось. Во многих уголках мира о возвращении к прежней жизни, без масок и ограничений, пока приходится только мечтать. Однако, доктор Александр Мясников считает, что это — лишь тренировка перед чем-то действительно страшным.

Мясников рассказал, что более опасная пандемия всего в двух мутациях от нас. Есть разные возможные пути возникновения нового смертельного патогена. Например, вирус вроде птичьего или свиного гриппа начнет переходить от животного к человеку, а потом научится распространяться среди людей.

Чтобы избежать масштабной трагедии, ученым нужно работать на опережение и создать максимально универсальную вакцину от гриппа, которая сможет защищать от большого количества штаммов.

Кстати, Мясников предупредил, что нас ждет еще одна волна коронавируса. Скорее всего, она начнется в конце весны, то есть, примерно через четыре месяца после спада заболеваемости, который наблюдается сейчас.

Многие ученые полагают, что люди могли бы эффективнее противостоять коронавирусу, если бы были готовы к подобному вызову. В начале пандемии все системы пришлось оперативно перестраивать, что осложнило процесс.