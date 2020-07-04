Эвакуация объявлена для 203 тысяч человек из-за ливневых дождей на юго-западе Японии, сообщает агентство Киодо.

В префектурах Кумамото и Кагосима указание эвакуироваться получили более 203 тысяч жителей или 90 тысяч семей.

Власти Кумамото обратились за помощью к силам самообороны. Метеорологи объявили в ряде районов префектуры особую опасность из-за ливней. Премьер-министр Синдзо Абэ в связи с этим дал указание соответствующим министерствам оказать максимальную помощь при эвакуации людей и предоставлении своевременной информации населению.

Есть информация о разливах рек в префектуре Кумамото. Перекрыто движение на нескольких участках автодорог. В префектуре только за три часа выпало 200 миллиметров осадков.

В префектурах Кагосима и Кумамото в ряде мест объявлен пятый, самый высокий уровень опасности из-за дождей. Этот уровень означает для местного населения означает сигнал «спасайте жизни!». Метеорологическая служба предупреждает население, что ливни могут быть такой силы, какой жители никогда в жизни не испытывали.