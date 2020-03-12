Клуб "Активное долголетие" официально открылся в Дубне, алая ленточка разрезана. В честь этого шестидесятилетние ученики танцевального класса исполнили падеграс. А молодежный совет подготовил неожиданное зрелище — мини-шоу "Химические опыты" с жидким азотом, сообщает телеканал "360".

К открытию клуба организовали мастер-классы. В них могли поучастовать и постоянные члены клуба, и те, кто пришел впервые. Оригинальные новые техники осваивали с энтузиазмом — вдохновлялись, фантазировали.

Участница клуба Лидия Попова уверена — цигун продлевает жизнь. Говорит, с каждым занятием она становится здоровее, моложе, активнее, ведь энергией с ней делится окружающий мир. Дыхательная гимнастика — один из самых востребованных кружков, работающих в рамках проекта "Активное долголетие" в Дубне.

«Это очень полезно. Улучшает качество их жизни, дает такую им самооценку! Не только в кругу друзей, семьи, а вообще в целом. Я считаю, что это — очень положительный проект», — отметила директор Дубненского центра социального обслуживания «Родник» Светлана Рудакова.

Программа поддержки активного образа жизни для пожилых людей стартовала в регионе прошлым летом. В рамках губернаторской программы пенсионеры бесплатно посещают кружки и спортивные секции, ездят на экскурсии.

«Сегодня поставлена четкая задача перед нами, молодым поколением, чтобы обеспечить пространство, куда могут приходить люди серебряного возраста и самореализовываться и самовыражаться. Чтобы накапливать энергию и снова дарить нам ее и тот опыт, который они в трудовой непростой деятельности и жизни своей накопили», — сказал глава г. о. Дубна Максим Данилов.

В дубненском клубе "Активное долголетие" около 300 участников. Они уже освоили ледовый каток — фигурное катание в списке основных направлений.

Всего их более десяти — те, которые выбрали сами пенсионеры. Менее чем за год скандинавская ходьба стала ежедневной привычкой, а компьютер — простым и понятным.

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