В результате ДТП погиб депутат Народного Хурала Бурятии Александр Лоншаков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Чиновник умер на 50-м году жизни.

«Народный Хурал Республики Бурятия с глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине депутата Народного Хурала пятого и шестого созывов Александра Ревомировича Лоншакова», — заявляет пресс-служба парламента Бурятии.

Там не уточнили подробностей произошедшего ЧП. Известно, что прощание с депутатом назначено на вторник, 21 июля. Похороны пройдут в родном селе Лоншакова Курумкан.