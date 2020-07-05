Не менее 11 человек были убиты в результате нападения боевиков «Объединения для развития Конго» CODECO в провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает местный портал Actualite.

По данным портала, инцидент произошел в субботу, среди жертв были пассажиры двух автомобилей, которые направлялись в населенный пункт Мааги. Всего, согласно информации портала, в результате атаки погибли двое военных, трое полицейских и шесть мирных жителей.

«Сражения не было. Злоумышленники были в горах, они нацелились на эти машины и вели огонь издалека», — сообщил порталу представитель вооруженных сил ДРК.

CODECO — «Объединение для развития Конго» — вооруженное ополчение, состоящее в основном из представителей народа ленду. Повстанцы орудуют в провинции Итури.