По меньшей мере 37 тел обнаружили в населенном пункте Пинга на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) после столкновений между повстанцами, сообщает местное издание 7sur7.

Как отмечает издание, тела повстанцев и мирных жителей обнаружены в пятницу в населенном пункте Пинга на территории Валикале в провинции Северное Киву.

По словам главы объединения Кисимба Нкойо Муронгани, эти люди, предположительно, стали жертвами столкновений между двумя фракциями вооруженной группы ополченцев Nduma Defense Of Congo Rénové (NDC-R), которые вспыхнули 20 июля.

«Некоторые тела были обнаружены вчера, сегодня поиски продолжались, и в общей сложности у нас было 37 тел. Большинство на самом деле повстанцы, но мы не презираем ни одной жизни, они все люди, и мы их похороним с достоинством», — заявил Нкойо Муронгани.