Мужская ДНК в одной из допинг-проб российской биатлонистки Ольги Зайцевой, пожизненно дисквалифицированной в 2017 году, принадлежит ее мужу, сообщает немецкое издание Spiegel.

В допинг-пробе спортсменки, взятой в октябре 2014 года, содержалась не только ДНК Зайцевой, но и ДНК мужчины. В Международном олимпийском комитете сочли это доказательством вины россиянки.

По данным судебно-медицинской экспертизы, мужская ДНК принадлежит супругу Зайцевой. Пара, вероятно, занималась сексом незадолго до сдачи анализа.

«Как вы думаете, каково это, говорить мужу, что в вашей моче обнаружена мужская ДНК? Эта история могла разрушить мою семью», — приводит слова Зайцевой источник.

Биатлонистки Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова, уже завершившие профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом за нарушение антидопинговых правил, а их результаты на Олимпийских играх в Сочи аннулировали.