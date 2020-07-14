Женщина и ребенок получили ранения в результате обстрела окраин Донецка со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В ведомстве пояснили, что сегодня в 19.15 украинские силовики открыли огонь из зенитной установки и гранатометов по населенном пункту Александровка на окраине Донецка.

«В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины ранения получили двое мирных жителей: женщина и ребенок. Кроме того, зафиксированы повреждения двух жилых домов», — сказал представитель ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.