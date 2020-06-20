Электроснабжение насосной станции третьего подъема канала «Северский Донец-Донбасс» нарушено в результате обстрела, подача воды в ряд населенных пунктов региона снижена, сообщили в субботу в пресс-службе компании «Вода Донбасса».

По информации «Воды Донбасса», в результате боевых действий были повреждены две линии электропередачи, обеспечивающие работу насосной станции канала.

«Насосная станция третьего подъёма канала «Северский Донец — Донбасс» осталась на единственном вводе, который не позволяет задействовать оборудование для стопроцентной подачи воды», — говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что подача воды по каналу сокращена на 50%.

«Работа фильтровальных станций максимально переведена на работу резервных водохранилищ, но в связи с повышенной водоотдачей в жаркий период это может обеспечить подачу воды в города не более 80%», — добавили в компании.

Глава администрации подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки Иван Приходько сообщил, что в связи с повреждением ЛЭП подача воды на город снижена.

«В жаркий период отдельные районы будут ощущать снижение подачи водоснабжения. В настоящее время решается вопрос о проведении восстановительных работ», — написал Приходько в своем «Telegram-канале».

«Северский Донец-Донбасс» – искусственный канал, построенный в конце пятидесятых годов. Его общая протяженность – более 130 километров. Он является основным источником водоснабжения региона. Перекачку воды по каналу обеспечивают насосные станции.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.