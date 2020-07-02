Действие президентского указа о введении режима чрезвычайной ситуации для борьбы с эпидемией коронавируса в Доминиканской республике закончилось 1 июля, сообщила пресс-служба президента страны.

Указом за подписью президента Данило Медины «отменяется режим чрезвычайной ситуации, введенный указом 134-20 от 19 марта 2020 года».

За время эпидемии COVID-19 в стране, которая формально была объявлена лишь 30 июня, действие режима ЧС решением конгресса страны продляли 5 раз. Каждое из голосований вызывало протесты части оппозиции, недовольной ограничениями в экономике.

В Доминикане зарегистрированы 33 387 подтвержденных случаев COVID-19, скончались 754 пациента, выздоровели 17 904 человека.,