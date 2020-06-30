Министр общественного здравоохранения Доминиканы Рафаэль Санчес Карденас объявил эпидемию на национальной территории для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

«Указ предписывает приостановку экономических, социальных и развлекательных мероприятий с 20:00 до 5:00 каждый день недели, за исключением некоторых», — сказал чиновник, которого цитирует издание Dia.

Сохраняется действующий запрет на коммерческие, культурные, художественные и спортивные мероприятия на стадионах, в дворцах спорта, галереях и других местах массового скопления людей, а также работу казино, баров и дискотек.

Работа гостиниц и предприятий туристического сектора будет сохранена с соблюдением новых требований по санитарной безопасности.

В Доминикане зарегистрировано 32 658 подтвержденных случаев COVID-19, скончались 747 пациентов, выздоровели 17 580 человек.