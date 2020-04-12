В доме престарелых в городе Вязьма Смоленской области у 86 человек заподозрили коронавирус. Об этом 12 апреля на совещании с главой региона заявила замгубернатора Полина Хомайко.

«Положительный результат зафиксирован у 1 человека. По предварительным данным под подозрением на вирус — 86 человек. Часть сотрудников находится в режиме самоизоляции на дому, к ним выезжали профильные специалисты для забора анализов», — приводит ее слова официальный сайт правительства области.

В данный момент все пациенты с подозрением на коронавирус изолированы. Часть сотрудников дома престарелых находятся в режиме самоизоляции. К ним выезжали профильные специалисты для забора анализов.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выздоровел 1291 человек, число летальных исходов — 130. За последние сутки в Москве было зафиксировано 1306 случаев заражения коронавирусом.

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