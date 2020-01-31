В Доме правительства проходит очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса в Россию. Об этом сообщается в Twitter Кабмина.

«Накануне ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба», — говорится в посте.

Ранее 31 января министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал принимаемые в России меры профилактики коронавируса «вынужденной и правильной реакцией». На вопрос, не считает ли он их слишком жесткими, министр ответил, что, учитывая соседство с Китаем, лучше предупредить передачу вируса.

С 31 января Россия ограничила движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Днем ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке с той же целью.

По последним данным, зафиксировано 9720 подтвержденных диагнозов, при этом наибольшее число заболевших приходится на провинцию Хубэй (5806 человек). Зарегистрировано 213 случаев летального исхода, 102 тыс. 427 человек находятся под наблюдением.

Подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России не зафиксировано.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба, решение ВОЗ поддержал представитель от России. В организации рекомендовали всем странам мира провести противоэпидемические мероприятия в полном объеме и сообщать о случаях заражения.

В конце декабря прошлого года в городе Ухань китайской провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, которую вызвал новый вид коронавируса 2019-nCoV. Специалисты в Китае разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом. Власти страны ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.