Военнослужащие самопровозглашенной Донецкой народной республики подбили украинскую боевую машину пехоты БМП-2 после обстрела силовиками окраины Донецка. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на управление Народной милиции ДНР.

Кроме того, по данным ДНР, убит один украинский военнослужащий, еще двое ранены. Благодаря подавлению огневой точки украинских военных сотрудники МЧС смогли добраться до двух домов, загоревшихся в результате обстрела со стороны силовиков, отметили в управлении Народной милиции.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в свою очередь, сообщили, что в результате обстрела в субботу вечером западной окраины Донецка была повреждена школа в поселке шахты Трудовская. Убитых и раненых среди мирного населения нет.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.