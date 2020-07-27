Украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в воскресенье, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в ДНР сообщили, что в субботу украинские силовики трижды нарушили перемирие в Донбассе.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило восемь раз», — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, силовики выпустили по республике 46 мин, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

«Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 51 единица», — добавил представитель ведомства.