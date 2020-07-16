Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В среду в ДНР сообщили о семи нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило шесть раз», — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели по республике огонь из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

«Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 39 единиц», — добавил представитель ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.