Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о четырех нарушениях режима прекращения огня.

«Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило семь раз», — сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 36 мин калибром 82 и 120 миллиметров. В зоне обстрела оказались шесть населенных пунктов.