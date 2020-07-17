Семь человек получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за боевых действий за неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

«Четырнадцатого июля 2020 года в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) Александровки (подконтрольной ДНР территории на окраине Донецка — ред.) получили ранения два мирных жителя… Шестнадцатого июля 2020 года в результате обстрела со стороны ВФУ поселка шахты «Трудовская» получили ранения еще два мирных жителя… с 11 по 17 июля 2020 года в результате боевых действий ранения различной степени тяжести получили трое защитников республики», — заявил представитель ведомства.

В аппарате уполномоченного добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР 76 человек были ранены, 32 — погибли. Всего с начала конфликта в ДНР погибли 4932 человека, в том числе 81 ребенок.