Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики с 27 июля переходит к полному бессрочному прекращению огня, заявил в воскресенье начальник ведомства Денис Синенков.

Контактная группа в среду согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Они предусматривают запрет на наступательные и диверсионные действия, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. В МИД ДНР отметили, что приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны вступить в действие с 27 июля до полного урегулирования конфликта.

«В связи с достигнутыми договоренностям 22 июля на переговорах контактной группы в Минске, мы переходим к полному и бессрочному прекращению огня. Всем военнослужащим Народной милиции с 00.01 часов 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие», — сказал журналистам Синенков.