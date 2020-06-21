Подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики подавили активность украинских силовиков, обстреливавших в воскресенье утром окраины Донецка и Горловки, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.

Ранее в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики в воскресенье утром нанесли массированный артиллерийский удар по окраинам Донецка и Горловки. Всего было выпущено 89 снарядов и мин. Ранения получила мирная жительница.

«Адекватными ответными действиями подразделений ДНР огневая активность противника была подавлена. По предварительной информации, уничтожена БМП противника, двое украинских боевиков ранены», — сказал представитель ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.