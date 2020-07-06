Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что не зафиксировали нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

«Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило пять раз», — сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики был выпущен 31 артиллерийский снаряд калибром 152 и 122 миллиметра.