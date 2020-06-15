Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова сообщила, что ДНР готова вести переговоры с Киевом по вопросу пересечения контрольно-пропускных пунктов въезда и выезда через линию соприкосновения.

Ранее власти ДНР из-за ситуации с распространением вируса COVID-19 решили остановить движение транспорта через линию соприкосновения до особого распоряжения. Позже Киев в одностороннем порядке решил открыть контрольно-пропускные пункты въезда и выезда через линию соприкосновения. По словам омбудсмена ДНР, власти республики узнали об этом только по сообщениям в СМИ.

«Поражает то, что на предыдущем заседании гуманитарной подгруппы украинская сторона не отреагировала ни на одно предложение по совместному открытию КПВВ. Хочу подчеркнуть, что мы готовы на любые онлайн-встречи и личные контакты с целью разрешения данного вопроса. Ключевым условием является наличие письменной позиции представителей Украины, как это было отмечено координатором гуманитарной подгруппы Тони Фришем», — сказал Морозова журналистам.

Она отметила, что на сегодняшний день Киев категорически отказывается искать пути для выработки общего механизма. А также подчеркнула что не стоит спекулировать здоровьем и жизнями людей по обе стороны линии разграничения.

«Мы просим не политизировать данный вопрос и не использовать его с целью пиара. Я призываю все заинтересованные стороны незамедлительно повлиять на деструктивную позицию Украины. Мы обязаны в кратчайшие сроки обеспечить право граждан на свободу передвижения», — сказала Морозова.

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП «Станица Луганская». Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска. В марте пропуск людей через линию соприкосновения был приостановлен в связи с ситуацией с COVID-19.