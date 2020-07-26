Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня отслеживает ситуацию на линии соприкосновения и готово своевременно реагировать на нарушения перемирия, сообщил журналистам руководитель представительства Руслан Якубов.

Ранее сообщалось, что в ходе прошедшей в среду встречи трехсторонней контактной группы на переговорах по Донбассу удалось подписать документ, содержащий дополнительные меры контроля режима прекращения огня. В числе прочих документ содержит требования о запрете наступательных и разведывательно-диверсионных действий, запрет на использование беспилотников и размещение вооружения и техники в населенных пунктах и вблизи объектов инфраструктуры. Также утвержденный комплекс мер обязывает стороны к применению дисциплинарных наказаний виновных в нарушении перемирия. В документе также отмечается, что ответный огонь возможен только по приказу руководства вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ЛНР и ДНР и только после безуспешной попытки использовать координационный механизм по реагированию на нарушение перемирия. Действие документа вступает в силу с 00.01 по московскому времени 27 июля.

«Подразделения ДНР, как и ранее, продолжают выполнять взятые на себя обязательства в рамках соблюдения всеобъемлющего режима прекращения огня. Оперативные группы представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации как и ранее, в режиме 24 на 7, контролируют обстановку на линии соприкосновения и готовы своевременно реагировать на нарушения противника, в том числе путем задействования соответствующего механизма, прописанного в дополнительных мерах», — сказал Якубов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.