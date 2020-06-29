Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В воскресенье в ДНР сообщили о девяти нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило четыре раза», — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

«Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 45 единиц», — добавил представитель ведомства.