Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В пятницу в ДНР сообщили о трех нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило четыре раза», — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по республике 30 мин, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

«Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 33 единицы», — добавил представитель ведомства.