Украинские силовики 43 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным ведомства, на предыдущей неделе украинские силовики 33 раза нарушили перемирие.

«С 20 по 27 июля вооруженные формирования Украины 43 раза нарушили режим прекращения огня», — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, по территории республики украинские силовики выпустили 175 мин калибрами 120 и 82 миллиметра. В результате обстрелов пострадал один мирный житель, повреждено 13 домов и два объекта инфраструктуры.