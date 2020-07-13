Украинские силовики 39 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в ведомстве заявили, что с 29 июня по 6 июля зафиксировали 36 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

«За период с 6 по 13 июля было зафиксировано 39 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 244 мины и снаряда калибром 120, 82 и 122 миллиметра. Повреждения получили восемь домов и четыре объекта инфраструктуры», — сказал представитель СЦКК.