Украинские силовики 33 раза нарушили перемирие в Донбассе в течение недели, ранения получили четыре человека, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«За неделю противник 33 раза нарушил режим прекращения огня, в том числе из запрещённых видов вооружения. По районам 14 населенных пунктов Республики противник выпустил 427 боеприпасов, в том числе запрещённых боеприпасов 129 мин калибром 120 и 82 миллиметра … четыре гражданина ДНР получили ранения, повреждено 17 домостроений, в том числе школа №116», — сказал представитель ведомства.

Он отметил, что ответными адекватными действиями, с применением незапрещенного Минскими соглашениями вооружения подразделения ДНР были вынуждены принуждать украинских силовиков к соблюдению режима прекращения огня.