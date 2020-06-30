Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило минометную позицию украинских силовиков в Донбассе, с которой велся огонь по западным окраинам Донецка, заявил во вторник журналистам представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.

Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки.

По словам Никитина, украинские силовики вели огонь по западным окраинам Донецка. В результате обстрела загорелся дом, были повреждены два дома и ЛЭП.

«Адекватными действиями подразделений Народной милиции ДНР огневая активность противника была своевременно подавлена. По предварительной информации, уничтожена позиция 82-миллимитрового миномета, двое боевиков ранены», — сказал представитель ведомства.