Украинские силовики выпустили в среду более 30 мин по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Сегодня с 8.45 до 9.30 (совпадает с мск) были зафиксированы три факта нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Всего за указанный период были выпущены 32 мины калибром 120 и 82 миллиметра. В зоне обстрела оказались окраины Донецка», — сказал представитель ведомства.

Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики за минувшие сутки четыре раза нарушили перемирие в Донбассе, выпустив по республике 10 мин и противотанковых ракет.