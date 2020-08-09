Украинские силовики сбросили боеприпас с беспилотника в районе села Ленинское на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявили в воскресенье журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В 13.14 (совпадает с мск) в районе населенного пункта Ленинское зафиксирован сброс с БПЛА вооруженных формирований Украины одного боеприпаса», — сказал представитель ДНР в СЦКК.

Согласно Минским соглашениям, вблизи линии соприкосновения запрещено использование беспилотников, исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.

Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.