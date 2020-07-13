Украинские силовики предприняли неудачную попытку приблизиться к позициям подразделений Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщил журналистам представитель оборонного ведомства ДНР.

«Сегодня нашими наблюдателями с использованием оптических средств разведки было зафиксировано передвижение ДРГ из шести боевиков 137 батальона 35 бригады (вооруженных сил Украины — ред.) в направлении позиций Народной милиции в районе Зайцево Южное. Наши защитники, соблюдая режим прекращения огня, продолжали наблюдение за коварными действиями врага. При движении группы вблизи позиций противника зафиксировано срабатывание двух мин», — сказал представитель ведомства.

В управлении Народной милиции добавили, что, согласно полученным разведывательным данным, в результате подрывов двое силовиков получили ранения, еще один погиб на месте.

«После данного инцидента украинские боевики открыли огонь в направлении Зайцево, подняв в воздух БПЛА «Фантом» для корректировки огня. Благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО и расчетов РЭБ станции Тритон-М1, украинский беспилотник был сбит, что заставило оккупантов прекратить обстрел», — сказал представитель Народной милиции.

Он отметил, что по запросу представителей Киева в СЦКК подразделениями ДНР были предоставлены гарантии безопасности для эвакуации тела украинского военнослужащего.

«Но до настоящего времени украинская сторона не предприняла никаких действий для эвакуации погибшего диверсанта, а только увеличила обстрелы на данном направлении. Мы в очередной раз убеждаемся в безразличии к личному составу командования морской пехоты ВСУ, которое не раз бросало умирать своих бойцов на передовой», — сказал представитель ведомства.