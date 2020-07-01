Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Во вторник в ДНР сообщили о шести нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило четыре раза», — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по республике 10 мин и противотанковых ракет.