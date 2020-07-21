Тело погибшего в Донбассе украинского силовика было передано на подконтрольную Киеву территорию, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Двадцать первого июля в 11.00 (совпадает с мск) на контрольном пункте въезда-выезда «Каргил-Марьинка» оперативной группой представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе при взаимодействии с гуманитарной миссией «Эвакуация 200″ украинской стороне было передано тело военнослужащего ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред. ). Процедура происходила в штатном режиме», — сказал представитель ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.