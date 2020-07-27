Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что Киев не опубликовал в открытых источниках приказ об усиленных мерах контроля режима прекращения огня.

Согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта. Между тем операция объединенных сил Украины заявила в понедельник о зафиксированных обстрелах со стороны ДНР в первый же час с момента вступления в силу дополнительных мер. В ДНР назвали эти обвинения провокацией.

«Несмотря на заявления командования карательной операции о жестком контроле режима прекращения огня и доведении до всех военнослужащих вооруженных сил Украины приказа об усиленных мерах контроля соблюдения перемирия, в открытых источниках сам приказ так и не опубликован, как того требует подписанное на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске соглашение», — сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.