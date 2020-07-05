Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на восемь, до 1242, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

Ранее в ведомстве сообщали о 1234 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

«За последние сутки в ДНР выявлено восемь новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.По состоянию на 5 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики 1242, на лечении 619, выписаны 547, летальных случаев 76», — говорится в сообщении ведомства.