Число выявленных случаев COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки увеличилось на два, до 1119, сообщили в воскресенье в пресс-службе минздрава ДНР.

«Согласно проведенным исследованиям, выявлено два новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 10.00 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 1119», — говорится в сообщении пресс-службы минздрава ДНР.

Ранее из-за угрозы коронавируса в ДНР ввели режим повышенной готовности. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней.