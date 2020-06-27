Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 23, до 1117, сообщили в субботу в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

Ранее в ведомстве сообщали о 1094 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

«За последние сутки в ДНР выявлено 23 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19.По состоянию на 27 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР 1117, на лечении 717 пациентов, выписаны 330 человек, летальных случаев — 70 «, — говорится в сообщении ведомства.

Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.