Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 15, до 1527, сообщили в воскресенье в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

Ранее в ведомстве сообщали о 1512 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что согласно исследованиям, проведенным 18 июля, выявлено 15 случаев заболевания COVID-19.По состоянию на 19 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики 1527, на лечении 738 пациентов, выписаны 700 человек, летальных случаев 89 «, — говорится в сообщении ведомства.

Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.