Украинские силовики обстреляли населенный пункт Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, повреждена линия электропередачи, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.

«Боевики 10 бригады (вооруженных сил Украины — ред.) … открыли огонь по району Коминтерново с применением 120-миллиметрового миномета. В момент обстрела жители находились в своих домах. В результате подлой стрельбы была повреждена ЛЭП, населенный пункт остался без энергоснабжения. Дополнительная информация о разрушениях и пострадавших среди мирного населения уточняется», — сказал представитель ведомства.

Он отметил, что адекватными действиями подразделений ДНР огневая активность противника была подавлена.

«Противник понес потери, по предварительной информации, двое боевиков погибшими и один раненый», — сказал представитель ведомства.