Самопровозглашенная Донецкая народная республика возобновила автобусные маршруты в Россию в связи со снятием ограничений на выезд из ДНР, сообщили в четверг в пресс-службе минтранса республики.

Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Указом главы республики Дениса Пушилина был ограничен выезд за пределы республики. С 1 июля ограничения на выезд в РФ были сняты.

«В соответствии с указом главы ДНР, которым установлено, что выезд за пределы территории республики разрешен в Российскую Федерацию, возобновляется движение рейсовых автобусов международного сообщения в города Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы минтранса ДНР.

В ведомстве отметили, что все автобусы в обязательном порядке проходят регулярную санитарную обработку.

Правительство РФ в марте в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции ограничило въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства. При этом премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее жителям ДНР и ЛНР въезд в Россию.