Подача воды в ряд населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики сокращена из-за повреждения в результате обстрелов объектов канала «Северский Донец-Донбасс», сообщил в понедельник министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец.

Ранее компания «Вода Донбасса» сообщила, что в результате обстрела нарушено электроснабжение насосной станции третьего подъема канала «Северский Донец-Донбасс».

«В результате повреждения под Горловкой двух магистральных водоводов канала «Северский Донец – Донбасс», а также линии электропередачи, обеспечивающих электроснабжение насосной станции третьего подъема, произошло сокращение подачи воды по каналу Северский Донец-Донбасс, что, в свою очередь, повлекло сокращение водоснабжения целого ряда населенных пунктов в ДНР», — приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Наумец отметил, что подача воды в Донецк сокращена на 20%, в Шахтерск, Торез, Енакиево, Кировское, Дебальцево, Углегорск, Ждановку – до трети. «Работа фильтровальных станций максимально переведена на работу резервных водохранилищ», — сообщил он.

Министр добавил, что поврежденные обстрелом объекты находятся в нейтральной зоне, приступить к их восстановлению можно будет после получения гарантий безопасности.

«Северский Донец-Донбасс» – искусственный канал, построенный в конце пятидесятых годов. Его общая протяженность – более 130 километров. Он является основным источником водоснабжения региона. Перекачку воды по каналу обеспечивают насосные станции.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.