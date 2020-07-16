Пункт пропуска «Еленовка» на линии соприкосновения в Донбассе будет открыт 17 июля, на подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике территорию будут пропускать только при наличии специального разрешения на въезд, сообщили в воскресенье в межведомственном оперативном штабе ДНР по предупреждению распространения COVID-19.

Ранее власти ДНР приняли решение остановить движение гражданского транспорта и пешеходов через линию соприкосновения из-за ситуации с COVID-19 на подконтрольной Киеву территории. Позже движение было возобновлено на определенных условиях, но спустя время КПП вновь закрыли.

«Семнадцатого июля контрольный пункт въезда-выезда «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан с 9.00 до 18.00 (совпадает с мск) на въезд и выезд. Для въезда в ДНР необходимо обязательное разрешение межведомственного оперативного штаба. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины», — говорится в сообщении штаба.

В ведомстве отметили, что все прибывшие в ДНР должны будут пройти обязательный 14-дневный карантин.

«О работе КПВВ «Еленовка» в другие дни на въезд и выезд будет сообщено дополнительно», — добавили в штабе.

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП «Станица Луганская». Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска. В марте пропуск людей через линию соприкосновения был приостановлен в связи с ситуацией с COVID-19.