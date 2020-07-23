Работы по восстановлению поврежденного в результате обстрела водовода начались под Горловкой в Донбассе, заявили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в ДНР заявили, что в результате обстрела поврежден водовод под Горловкой в Донбассе, остановлена работа насосной станции, сокращена подача воды на фильтровальные станции.