В управлении Народной милиции ДНР установили, что в состав диверсионно-разведывательной группы ВСУ, которая подорвалась на минах 13 июля, входил наемник из США.

Как сказал заместитель начальника УНМ Республики Эдуард Басурин, его имя Шон Фуллер с позывным «Техас». У него был опыт боевых действий в Ираке. Он был специалистом подрывного дела.

Басурин добавил, что Фуллер якобы являлся приверженцем ультраправых взглядов и активно взаимодействовал с украинскими националистами, передает «Донецкое агентство новостей».